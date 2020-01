GF Vip, Valeria Marini concorrente. Antonella Elia: “Sai solo gonfiarti!” (Di lunedì 27 gennaio 2020) Valeria Marini concorrente del Grande Fratello Vip. Antonella Elia l’attacca Visto che le dinamiche interne alla casa del GF Vip sono ridotte allo zero, Alfonso Signorini, che non può contare su due opinionisti troppo brillanti, ha deciso bene di far tornare Valeria Marini come concorrente, questa volta. Ovviamente è entrata per divertirsi, anche se il suo continuo reiterare le verità di cui sarebbe portatrice ha annoiato presto Rita Rusic e lo stesso conduttore. E’ Antonella Elia, però, che senza veli e ipocrisia ha attaccato Valeria Marini con parole scorrevoli come un ruscello di montagna (ma avvelenato): “Valeria, sei mitomane, istrionica, pensi di suscitare invidia in qualcuno, ,a non hai alcun tipo di qualità artistica e umana. Sai solo gonfiarti, allungarti i capelli, metterti le calze a rete, sei tiratissima. E poi io non invidio le donne” GF Vip 4: ... lanostratv

annyde9 : RT @Adelediceche: Valeria Marini quando dice 'c'era anche quello lì Mutanda, Mutalla come si chiama' ha lo stesso tono che usava quando non… - RyanDreew13 : RT @Adelediceche: Valeria Marini quando dice 'c'era anche quello lì Mutanda, Mutalla come si chiama' ha lo stesso tono che usava quando non… - _beaphoenix_ : RT @Adelediceche: Valeria Marini quando dice 'c'era anche quello lì Mutanda, Mutalla come si chiama' ha lo stesso tono che usava quando non… -