GF VIP, Clizia Incorvaia e Andrea Denver si sono baciati: la reazione di Paolo (VIDEO) (Di lunedì 27 gennaio 2020) Momenti di passione all’interno della casa del Grande Fratello VIP. La scorsa serata è stata infuocata da alcuni balletti molto seducenti in cui si sono cimentati i vari concorrenti. Proprio nel bel mezzo di un’esibizione, però, Clizia Incorvaia e Andrea Denver si sono scambiati un bacio appassionato. Tutti i presenti sono rimasti senza parole, ma non è mancato l’intervento piccato di Paolo Ciavarro. Il figlio d’arte, infatti, ha palesato cosa ci sia realmente tra lui e l’influencer e i toni che ha adoperato sono stati alquanto perentori. Il bacio tra Clizia e Andrea Denver Nessun amore, almeno per il momento, pare sia sbocciato all’interno della casa più spiata d’Italia. Tuttavia, nelle ultime ore, due coinquilini si sono resi protagonisti di un momento davvero esilarante. Clizia Incorvaia e Andrea Denver, infatti, si sono scambiati un bacio ... kontrokultura

KontroKulturaa : GF VIP, Clizia Incorvaia e Andrea Denver si sono baciati: la reazione di Paolo (VIDEO) - - filippodan62 : #GFVIP I vip sono cucuzza volpe Patrick la Elia Testi. Gli altri ? Che cacchio hanno fatto? Sto Denver impalpabi… - zazoomblog : Grande Fratello Vip: Paolo Ciavarro confessa cosa pensa realmente di Clizia Incorvaia - #Grande #Fratello #Paolo… -