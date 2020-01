GF Vip Clizia in lacrime: poi il bacio con Denver. Paolo gelido sull’influencer (Di lunedì 27 gennaio 2020) Clizia Incorvaia in lacrime al GF Vip: poi scatta il bacio con Andrea Denver. Galeotto fu ‘Sognando Grease’. Intanto Paolo Ciavarro gela tutti: “Non c’è attrazione fisica con lei” Weekend movimentato nella Casa del Grande Fratello Vip. Clizia Incorvaia, influencer ed ex moglie del cantante Francesco Sarcina, continua a essere assai seguita e uno dei … L'articolo GF Vip Clizia in lacrime: poi il bacio con Denver. Paolo gelido sull’influencer proviene da Gossip e Tv. gossipetv

Noovyis : (“Basta”. GF Vip, Clizia Incorvaia in lacrime. Ma subito scatta il bacio con lui nella casa) Playhitmusic -… - blogtivvu : Grande Fratello Vip, Paolo Ciavarro: “Clizia Incorvaia? Non mi piace” - zazoomblog : Grande Fratello Vip spaventosa crisi di nervi per Clizia Incorvaia: lacrime e quelle parole tra sé e sé - #Grande… -