Gerardina Trovato senza soldi per Sanremo: "Vivo con 80 euro al mese della Caritas" - (Di lunedì 27 gennaio 2020) Novella Toloni A "Live Non è la d'Urso" la cantante ha svelato di essere in gravi difficoltà economiche e proprio per questo di non aver potuto partecipare al Festival dove era stata scelta per gareggiare: "Non ho i soldi per le spese" A undici anni dall'ultima apparizione televisiva Gerardina Trovato è tornata sul piccolo schermo per raccontare il dramma della povertà negli studi di "Live Non è la d'Urso". Con il volto provato e il fisico esile, Gerardina Trovato ha svelato le difficoltà incontrate negli ultimi anni dall'abuso di psicofarmaci alla povertà, che l'hanno portata a chiedere aiuto alla Caritas fino al rifiuto della madre di aiutarla. Sono lontani i tempi dei suoi successi musicali, primo tra tutti "Ma non ho più la mia città" brano del 1993, oggi la cantautrice italiana vive un'esistenza difficile segnata dalle difficoltà economiche e dai problemi di salute che ... ilgiornale

Alessandro Casadei - ex compagno di Gerardina Trovato “Da amico continuo ad aiutarla” : Alessandro Casadei , ex compagno di Gerardina Trovato spiega che oggi come amico continua ad aiutarla, ma serve qualcosa in più… Alessandro Casadei , ex compagno di Gerardina Trovato , racconta il rapporto con la cantautrice. Infatti, i due sono stati fidanzati per diverso tempo e lui era anche il suo manager. Poi però le loro strade si sono divisi da un punto di vista sentimentale, però ancora oggi, ha spiegato che continua ad aiutarla e ad ...

Gerardina Trovato - chi è : età - vita privata e carriera della cantautrice : Gerardina Trovato , chi è: età, vita privata e carriera della cantautrice . Dopo i successi in termini di pubblico e vendite negli anni ’90, la cantante ha recentemente dichiarato di essere caduta in disgrazia. E’ nata a Catania nel 1967 la cantautrice Gerardina Trovato . Con sei album e un ep all’attivo è stata per anni una […] L'articolo Gerardina Trovato , chi è: età, vita privata e carriera della cantautrice è apparso ...

Gerardina Trovato : cantante - oggi - età - ultime notizie - vita privata : Gerardina Trovato è una cantautrice, nata a Catania il 27 maggio 1967.La sua carriera artistica ebbe inizio grazie all'incontro con Caterina Caselli che le permise, con la sua etichetta discografica, di pubblicare il suo primo album omonimo. Nel 1993, la Trovato partecipò al Festival di Sanremo, sezione Nuove Proposte, con la canzone Ma non ho più la mia città, classificandosi al secondo posto. L'album di debutto vendette circa 200mila ...

