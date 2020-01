Gerardina Trovato rivela il suo dramma: “Vivo con 80 euro al mese” (Di lunedì 27 gennaio 2020) “Vivo con 80 euro al mese passati dalla Caritas“. È solo una delle numerose rivelazioni sconvolgenti di Gerardina Trovato sulla sua attuale condizione, in cui emergono anche pesantissime accuse contro la madre. L’artista ne aveva parlato a margine della sua esclusione dal prossimo Festival di Sanremo, ed è tornata sull’argomento con nuovi dettagli drammatici. Gerardina Trovato: “Stanno tentando di distruggermi” La madre di Gerardina Trovato, secondo il sito Siracusa News, avrebbe smentito la versione della cantante sul presunto abbandono in condizioni precarie che la stessa ha denunciato ai microfoni di Live – Non è la d’Urso. Ma le dichiarazioni dell’artista, che aveva già parlato della sua storia al Messaggero, sono sbarcate su Canale 5 tingendosi di ulteriori contorni nebulosi. Secondo la sua versione, sarebbe riuscita a emergere da un periodo nero tra psicofarmaci e ... thesocialpost

