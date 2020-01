Gerardina Trovato: "Mia madre mi ha tolto tutto. Quando le ho chiesto aiuto mi ha risposto: 'Ammazzati" (Di lunedì 27 gennaio 2020) È un fiume in piena Gerardina Trovato. La cantante, che in una recente intervista a Il Messaggero aveva raccontato di vivere in una grave situazione di indigenza e aveva lamentato la sua esclusione da Sanremo, è tornata a parlare di sé nel programma serale di Barbara D’Urso:“Qui sono al sicuro? Non è che vengono gli assistenti sociali a portarmi in manicomio? Che poi quelli ti interdicono, Ti mettono un tutore,nel mio caso sarebbe la mia dolce mammina che si assicura che anche dopo la sua morte, io non sia libera di usare il mio patrimonio, quello che mio padre ha lasciato a me”.Gerardina Trovato, notevolmente dimagrita, ha confessato di aver passato degli anni molto bui e di esserne uscita grazie alla solidarietà degli abitanti di Portopalo di Capopassero dove si è trasferita:“Da dodici mesi sono viva grazie alle persone ... huffingtonpost

