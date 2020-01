Gerardina Trovato a Live racconta il suo dramma: senza soldi, cerca di rinascere dopo l’incubo (Di lunedì 27 gennaio 2020) E’ un momento davvero molto forte quello che ha visto Gerardina Trovato ieri protagonista della puntata di Live-Non è la d’Urso. La cantante ha usato parole crude per descrivere la sua storia e lo ha fatto senza troppi giri di parole. Al centro dello studio, sul divano, da sola con Barbara d’urso ha parlato di quello che le è successo nell’ultimo periodo. E’ magra, con il volto scavato, gli occhi spenti. Si legge sulla sua faccia il terrore. Negli ultimi mesi ha provato a raccontare quello che è successo in questi anni complicati. Poi Gerardina ha scelto la tv per parlare del suo dramma personale. La cantante inizia così il suo racconto: “Qui sono al sicuro? Non mi vengono a prendere gli assistenti sociali per portarmi nelle strutture protette, come li chiamano, manicomi? Imbottendoti di psicofarmaci e diventi un vegetale… dormi, 24 ... ultimenotizieflash

carmelitadurso : RT @DiscoIgor: Mi si stringe il cuore. Gerardina Trovato ?? #noneladurso #LiveNoneLadUrso - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Gerardina Trovato - Insieme Senza Parole - zazoomnews : Gerardina Trovato sconvolge tutti: “Qui o possono prendermi?” - #Gerardina #Trovato #sconvolge #tutti: -