General Motors - La Cruise Origin sarà prodotta nell'impianto Detroit-Hamtramck (Di lunedì 27 gennaio 2020) La General Motors ha svelato i piani per la produzione della Origin, lo shuttle a guida autonoma presentato pochi giorni fa San Francisco. Sviluppato dalla controllata Cruise in collaborazione con la Honda, sarà prodotto nello stabilimento Detroit-Hamtramck insieme a una serie di veicoli elettrici di nuova generazione. Investimenti miliardari. nello specifico, la GM intende investire 2,2 miliardi di dollari (2 miliardi di euro) per ammodernare la fabbrica e convertirla alla sola produzione di pick-up e Suv a batteria. sarà proprio un pick-up il primo veicolo a uscire dalle nuove catene di montaggio verso la fine del 2021. Per ora non sono stati forniti ulteriori dettagli, ma secondo la stampa americana dovrebbe trattarsi del modello destinato a rilanciare il marchio Hummer, benché in forme diverse rispetto al passato: non sarà più, infatti, un brand autonomo, ma una ... quattroruote

MarketWall_ITA : #Cadillac si gode il momento: in #Cina le vendite hanno visto un rally del quasi 11% nel 2019 e la nuova svolta… - TimeMagazine14 : General Motors svela la prima vettura costruita per funzionare senza conducente -