Galles-Italia, Sei Nazioni rugby 2020: orario, data, programma, tv, streaming (Di lunedì 27 gennaio 2020) Scatterà nel fine settimana il Sei Nazioni 2020 di rugby, e sabato 1 febbraio sarà subito l’Italia ad esordire, con gli azzurri che alle ore 15.15 faranno visita al Galles. Si tratta di un match sulla carta dal pronostico chiuso, con i padroni di casa che hanno le carte in regola per partire con un successo. L’intero torneo verrà trasmesso in diretta tv su DMAX, mentre la diretta streaming sarà fruibile gratuitamente sulla piattaforma DPlay, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale della manifestazione. Di seguito il programma di Galles-Italia del Sei Nazioni di rugby con l’indicazione dell’ora Italiana della sfida. programma Galles-Italia SEI Nazioni rugby 2020 I giornata Sabato 1° febbraio Galles vs Italia – ore 15.15 Galles-Italia, SEI Nazioni 2020: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E streaming Diretta tv su DMAX Diretta streaming su DPlay Diretta live ... oasport

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Rugby: 6 Nazioni, Galles-Italia, Smith convoca 31 giocatori - juve_magazine : RT @calciomercato_m: Rugby: 6 Nazioni, Galles-Italia, Smith convoca 31 giocatori - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Rugby: 6 Nazioni, Galles-Italia, Smith convoca 31 giocatori -