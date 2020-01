Francesca Fantoni, trovata morta al parco. La scoperta choc sul suo corpo (Di lunedì 27 gennaio 2020) Un’altra scomparsa che ha l’ombra della tragedia. Poi il ritrovamento del corpo e arriva la conferma. Tutti increduli di fronte alla vicenda di Francesca Fantoni, trovata morta a Bedizzole al parco: era scomparsa sabato sera. Di Francesca Fantoni, 39 anni, non si avevano notizie da sabato. Dopo l’allarme della famiglia e lo smartphone trovato rotto in piazza, proprio a Bedizzole, è di questa mattina la notizia del tragico ritrovamento del cadavere.Come si evince su BresciaOggi, la donna sarebbe stata strangolata proprio nel parco cittadino che collega Piazzale Europa alla zona delle scuole. Il suo corpo è stato ritrovato senza vita questa mattina attorno alle 8 e mezza nel parco giochi antistante le scuole. Dalle 19 del 25 gennaio gli amici e la famiglia avevano lanciato l’allarme per Francesca Fantoni, conosciuta da tutti in paese come Kekka. Dopo le prime ricerche da parte dei ... caffeinamagazine

