Francesca Fantoni ritrovata senza vita nel parco (Di lunedì 27 gennaio 2020) Francesca Fantoni è stata trovata riversa a terra, senza vita, tra i giochi del parco dei Bersaglieri a Bedizzole, in provincia di Brescia. Mancava da casa da sabato sera, era uscita intorno alle 19 per incontrare gli amici. Ma nessuno l’aveva più vista. Fermato il suo assassino. Da sabato sera non la vedeva più nessuno. … L'articolo Francesca Fantoni ritrovata senza vita nel parco proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

LaStampa : Francesca Fantoni la donna di Bedizzole (Brescia) scomparsa sabato e ritrovata senza vita in un parco di Bedizzole… - NICOVENDOME55 : Ha confessato l'omicida di Francesca Fantoni - quotidianodirg : Brescia: ritrovato il cadavere di Francesca Fantoni -