Floriana Secondi attacca Paola Caurso a Domenica Live (Di lunedì 27 gennaio 2020) Floriana Secondi e Paola Caruso si scontrano in diretta tv, Barbara D’Urso fa appena in tempo a far vedere una video ricostruzione delle ultime notizie su entrambe, le due iniziano subito a battibeccare. «Io sono una coatta imborghesita, tu sei una ciavattara», dice Floriana a Paola. «Tu sei zero più zero uguale zero», risponde Paola. Paola insiste, Floriana la tacita, facendo verso e imitazione della gallina. In primo piano le indiscrezioni su un possibile flirt tra Floriana e Moreno Merlo, ex di Paola Caruso. A sostenere la tesi è Daniele Pompili, amico e corteggiatore della ex-Gieffina, già protagonista nel salotto di Barbara D’Urso per una serie di attacchi alla stessa Secondi. «Floriana e Moreno si vedono da un mese», dice Pompili, in video collegamento. E, rivolto ai due, aggiunge: «Siete due falsi. Floriana mi devi dire a che gioco stai giocando? L’altra volta hai detto che mi ... musicaetesti.myblog

silviasan_s : RT @gabrielsniceass: quindi per daniele scendono diana del bufalo, giorgia meloni/floriana secondi e giada de blanck #uominiedonne - gabrielsniceass : quindi per daniele scendono diana del bufalo, giorgia meloni/floriana secondi e giada de blanck #uominiedonne - gabrielsniceass : lei se chiudete gli occhi è floriana secondi #uominiedonne -