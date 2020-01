Flop M5s alle Regionali, Orlando: «Ora cambia l’asse del governo» (Di lunedì 27 gennaio 2020) Se il risultato delle Regionali, in particolare in Emilia Romagna, può rappresentare un “pericolo scampato” per il governo giallo-rosso, di certo però i dati emersi dalle urne porteranno alcune modifiche, secondo il vicesegretario del Pd Andrea Orlando. «È giusto che oggi si usi questo risultato per modificare l’asse politico del governo su molte questioni – ha detto a Circo Massimo su Radio Capital – Ad esempio il M5S, dopo questa severa sconfitta, dovrebbe rinunciare a un armamentario che non paga elettoralmente e che rende difficile l’attività di governo. Ad esempio, sulla questione della giustizia dovrebbe esserci una disponibilità al confronto superiore a quella che c’è stata finora». Qualche ora prima Orlando aveva commentato i risultati deludenti del M5s, sia in Emilia Romagna che in Calabria, e più incoraggianti per il Pd, richiamando gli alleati ... open.online

sciantokescia : RT @Storace: Il #Pd si tiene l'#EmiliaRomagna che aveva già e perde la #Calabria dove trionfa Jole #Santelli. E adesso #Conte si dovrà gua… - AntonellaS7 : RT @jimmomo: In E-R partita così aperta non era, ennesimo flop dei sondaggi ma stavolta bolla mediatica era (la paura di) Salvini. Bonaccin… - MaxLandra : #RENZI SCATENA LE TRUPPE CAMMELLATE CHE PASSANO ALL'ATTACCO..!! #PRESCRIZIONE..!! .#Flop #M5s #Orlando: «Ora camb… -