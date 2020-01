Fiorentina, Castrovilli lascia l’ospedale e torna a casa: sta bene, recupero da valutare (Di lunedì 27 gennaio 2020) La Fiorentina tira un sospiro di sollievo: Gaetano Castrovilli ha lasciato l’ospedale di Careggi da un’uscita secondaria per far ritorno a casa. Le condizioni sanitarie del centrocampista pugliese sono buone ma i tempi di recupero sono ancora da valutare. fanpage

