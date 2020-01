FIGC, approvato budget 2020. Gravina: «Rispettato gli impegni presi» (Di lunedì 27 gennaio 2020) Il presidente della FIGC Gabriele Gravina si è espresso dopo l’approvazione del budget per il 2020. Le parole Il Consiglio FIGC ha approvato all’unanimità il budget per il 2020: ecco il commento del presidente dell’organo organizzativo azzurro, Gabriele Gravina. «La Federazione ha Rispettato gli impegni assunti in precedenza, quando si era posta l’obiettivo di riportare in equilibrio economico i risultati di gestione gia’ in sede di stima previsionale». Le dichiarazioni provengono dal sito ufficiale della FIGC. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

sportli26181512 : #Finanza #Notizie La Figc approva il budget 2020: bilancio atteso in utile: Il Consiglio della Federcalcio ha appro… -