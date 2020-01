Fatti Vostri, Roberta Morise torna dopo la malattia. Magalli: “Sei viva” (Di lunedì 27 gennaio 2020) Roberta Morise tornata a I Fatti Vostri dopo l’assenza per malattia. Giancarlo Magalli: “Sei viva!” Ritorno a sorpresa per Roberta Morise dopo l’assenza per malattia nella puntata de I Fatti Vostri di oggi, lunedì 27 gennaio 2020. La co-conduttrice dello storico programma del mezzogiorno di Rai2 ideato e diretto da Michele Guardì (il Comitato), dopo una lunga assenza durata un’intera settimana, è inFatti arrivata in studio a sorpresa, entrando solo in un secondo momento, in quanto all’inizio della diretta Giancarlo Magalli è stato affiancato solo dagli altri colleghi, promettendo però: “Roberta la rivedremo a breve…”. E così è stato inFatti: Roberta Morise è tornata a I Fatti Vostri oggi stesso, entrando a sorpresa all’inizio del blocco gestito da Umberto Broccoli. E tra gli applausi calorosi del pubblico presente nello studio ... lanostratv

