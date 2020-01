Esce dal campo piangendo: “Spero che ti venga il virus come in Cina”. Razzismo, bullismo o psicosi da virus? (Di lunedì 27 gennaio 2020) Episodio razzista sul campo di calcio: “Spero che ti venga il virus come nei mercati in Cina”. La vittima è un giocatore cinese di 13 anni. Difficile stabilire se l’episodio in oggetto sia un sintomo di Razzismo, un episodio di bullismo o un prodotto della psicosi da virus, quello stato mentale che sempre accompagna le … L'articolo Esce dal campo piangendo: “Spero che ti venga il virus come in Cina”. Razzismo, bullismo o psicosi da virus? NewNotizie.it. newnotizie

