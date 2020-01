Esageruma nen. Richiamo alla moderazione nella lettura del voto (Di lunedì 27 gennaio 2020) “Esageruma nen”. Comincio con una espressione del mio maestro Norberto Bobbio, vale a dire un opportuno Richiamo alla moderazione e alla sobrietà. nella madre di tutte le elezioni regionali, il centro-sinistra vince e Salvini subisce una seria battuta d’arresto.La vittoria del centro-sinistra è dovuta ad almeno tre fattori significativi, non facilmente riproducibili. In primo luogo, la saggia e opportuna decisione del presidente uscente di mettere l’accento sulla sua opera di governo e sui dati strutturali dell’Emilia-Romagna, da settant’anni positivi, che ne fanno una delle tre regioni meglio governate d’Italia. In secondo luogo, dalla ripresa del Partito Democratico finalmente tornato con meno arroganza sul territorio, a contatto con le persone. In terzo luogo, alla mobilitazione dei dormienti, degli scettici, dei rassegnati ... huffingtonpost

