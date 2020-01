Eriksen Inter, la giornata LIVE: il danese all’Humanitas per le visite mediche (Di lunedì 27 gennaio 2020) Eriksen Inter, la giornata LIVE del danese. Il centrocampista è atterrato a Milano intorno alle 10 del mattino È il giorno di Christian Eriksen. Il danese è il colpo tanto atteso e richiesto da Antonio Conte e, grazie al serrato lavoro di Marotta e del resto della dirigenza dell’Inter, il tecnico potrà presto abbracciare il centrocampista. Il giocatore è atterrato verso le 10 a Milano. Per lui in programma la lunga trafila dell’idoneità sportiva, delle visite mediche, per poi passare alla firma del contratto che lo legherà al nuovo club. Ore 11.00 – Eriksen ha raggiunto la clinica Humanitas ed è pronto a sottoporsi alle visite mediche. ECCOLO CHRISTIAAAAAAN#EriksenDay #Inter #Tottenham #SerieA #PremierLeague #Spurs #Eriksen pic.twitter.com/314s5pbyL4 — Fabio (@iamciccio) January 27, 2020 Leggi su Calcionews24.com calcionews24

