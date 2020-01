Eriksen Inter, è il grande giorno: oggi le visite mediche per il danese (Di lunedì 27 gennaio 2020) Eriksen Inter, sono attese per oggi le visite mediche da parte del centrocampista danese ormai ex Tottenham L’Inter ha ormai definito anche i dettagli della trattativa per Christian Eriksen. I nerazzurri si sono così assicurati un giocatore di grande talento ed esperienza Internazionale. E oggi sarà il giorno del danese a Milano. Come riportato da Sky Sport infatti, Christian Eriksen sbarcherà in queste ore in Italia per sostenere le visite mediche di rito. Trattativa quindi in dirittura d’arrivo ed importante innesto per la squadra di Conte dopo il passo falso di ieri col Cagliari. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

