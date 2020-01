Emilia Romagna, Simone Benini e il M5s sotto il 5%: "Siamo soddisfatti, a sparire è stata Forza Italia" (Di lunedì 27 gennaio 2020) "PosSiamo dire di essere soddisfatti come M5s". Il candidato grillino Simone Benini legge così il risultato delle regionali in Emilia Romagna. Basterebbero queste parole per capire, forse, perché i 5 Stelle sono crollati ben sotto il 5%: una drammatica crisi di visione, prospettiva e anche analisi p liberoquotidiano

matteosalvinimi : ??????Quanti di voi hanno già votato in Emilia-Romagna e in Calabria? Dai dai dai! Il treno passa oggi e poi non passa… - matteosalvinimi : AVETE CAPITO?!? Il governo degli abusivi non fa sbarcare la nave Ong in attesa delle elezioni in Emilia-Romagna e C… - matteosalvinimi : Basta PD! L'Emilia-Romagna è di tutti. DOMANI, dalle 7 alle 23, una croce sul simbolo della Lega e andiamo a vincer… -