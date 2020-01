Emilia Romagna, Salvini dopo la sconfitta alle Regionali: “Rifarei tutto, anche il citofono. Per fortuna ogni tanto perdiamo, sai che noia” (Di lunedì 27 gennaio 2020) “Rifarei tutto anche il citofono, radiotelefono e il grammofono”. dopo la sconfitta in Emilia-Romagna, il segretario della Lega Matteo Salvini, in conferenza stampa insieme a Lucia Borgonzoni, non fa auto critica sulle modalità della sua campagna elettorale. “Quando si gioca si può vincere o perdere, per fortuna ogni tanto perdiamo” commenta il leader leghista. E a chi gli ricorda il discorso di chiusura di campagna a Ravenna quando disse che “non si sarebbe vinto, ma stravinto” risponde: “Sono straconvinto che Lucia (Borgonzoni) sia l’unica che se la poteva giocare” L'articolo Emilia Romagna, Salvini dopo la sconfitta alle Regionali: “Rifarei tutto, anche il citofono. Per fortuna ogni tanto perdiamo, sai che noia” proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

matteosalvinimi : ??????Quanti di voi hanno già votato in Emilia-Romagna e in Calabria? Dai dai dai! Il treno passa oggi e poi non passa… - matteosalvinimi : AVETE CAPITO?!? Il governo degli abusivi non fa sbarcare la nave Ong in attesa delle elezioni in Emilia-Romagna e C… - matteosalvinimi : I vostri sorrisi sono la mia forza, Amici. Non vedo l'ora di liberare la splendida Emilia-Romagna. #oggivotoLega ??… -