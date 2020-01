Emilia Romagna, Repubblica titola su Salvini: "La prima sconfitta". Sospiro di sollievo a sinistra (Di lunedì 27 gennaio 2020) Se la sono vista brutta, a Repubblica. Dopo settimane di terrorismo psicologico sull'Emilia Romagna per il possibile colpaccio di Matteo Salvini (con tanto di titolo-vergogna "Cancellare Salvini"), il quotidiano diretto da Carlo Verdelli accoglie il risultato delle regionali favorevole al Pd con un liberoquotidiano

matteosalvinimi : ??????Quanti di voi hanno già votato in Emilia-Romagna e in Calabria? Dai dai dai! Il treno passa oggi e poi non passa… - matteosalvinimi : AVETE CAPITO?!? Il governo degli abusivi non fa sbarcare la nave Ong in attesa delle elezioni in Emilia-Romagna e C… - matteosalvinimi : Basta PD! L'Emilia-Romagna è di tutti. DOMANI, dalle 7 alle 23, una croce sul simbolo della Lega e andiamo a vincer… -