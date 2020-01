Emilia Romagna, Pizzarotti a TPI: “Bonaccini era il candidato giusto, c’è stato effetto-Sardine” (Di lunedì 27 gennaio 2020) Emilia Romagna, Pizzarotti a TPI: “Bonaccini era il candidato giusto, c’è stato effetto-Sardine” “Bonaccini era il candidato giusto”. A dirlo è il sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, ex pentastellato, intervistato in diretta video dall’inviato di TPI a Bologna, nel corso dello speciale per le elezioni regionali in Emilia Romagna e in Calabria, commentando il risultato positivo ottenuto dal candidato di centrosinistra. Pizzarotti, nel 2012 è stato il primo sindaco pentastellato eletto in un capoluogo di provincia. Nell’autunno del 2016 ha lasciato il M5S. Da allora guida nel Consiglio comunale il gruppo Effetto Parma e nel 2018 ha fondato il movimento Italia in Comune, schierato nell’ampio fronte del centrosinistra. Federico Pizzarotti ha riconosciuto anche l'”effetto sardine” che – a suo dire – ha pesato in parte sul voto. In ... tpi

matteosalvinimi : ??????Quanti di voi hanno già votato in Emilia-Romagna e in Calabria? Dai dai dai! Il treno passa oggi e poi non passa… - matteosalvinimi : AVETE CAPITO?!? Il governo degli abusivi non fa sbarcare la nave Ong in attesa delle elezioni in Emilia-Romagna e C… - matteosalvinimi : Basta PD! L'Emilia-Romagna è di tutti. DOMANI, dalle 7 alle 23, una croce sul simbolo della Lega e andiamo a vincer… -