Emilia Romagna, le Sardine esultano: il post sulle elezioni – FOTO (Di lunedì 27 gennaio 2020) Il voto in Emilia Romagna sembra dirottarsi sul centro sinistra e le Sardine festeggiano: il loro post dopo le elezioni “C’è chi dice che siano i gesti folli a cambiare il corso della storia, ma noi preferiamo pensare che siano i gesti ordinari a cambiare il mondo in cui viviamo”. Comincia così il post della … L'articolo Emilia Romagna, le Sardine esultano: il post sulle elezioni – FOTO proviene da www.inews24.it. inews24

matteosalvinimi : ??????Quanti di voi hanno già votato in Emilia-Romagna e in Calabria? Dai dai dai! Il treno passa oggi e poi non passa… - matteosalvinimi : AVETE CAPITO?!? Il governo degli abusivi non fa sbarcare la nave Ong in attesa delle elezioni in Emilia-Romagna e C… - matteosalvinimi : Basta PD! L'Emilia-Romagna è di tutti. DOMANI, dalle 7 alle 23, una croce sul simbolo della Lega e andiamo a vincer… -