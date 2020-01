Emilia – Romagna, è la vittoria di Nicola Zingaretti, il normalizzatore (Di lunedì 27 gennaio 2020) Ha tenuto la roccaforte dell'Emilia-Romagna, ha confermato il Pd come primo partito anche in Calabria. E ha respinto l'ultima spallata possibile di Matteo Salvini per andare a elezioni anticipate. Nel frattempo il Pd è al governo, esprime i vertici del parlamento e della commissione europea e non litiga più. Qualcuno dica bravo a Nicola Zingaretti. fanpage

matteosalvinimi : ??????Quanti di voi hanno già votato in Emilia-Romagna e in Calabria? Dai dai dai! Il treno passa oggi e poi non passa… - matteosalvinimi : AVETE CAPITO?!? Il governo degli abusivi non fa sbarcare la nave Ong in attesa delle elezioni in Emilia-Romagna e C… - matteosalvinimi : I vostri sorrisi sono la mia forza, Amici. Non vedo l'ora di liberare la splendida Emilia-Romagna. #oggivotoLega ??… -