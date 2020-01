Emilia-Romagna, 29 seggi alla maggioranza 21 all’opposizione (22 al Pd e 14 alla Lega). Ecco chi sono i 50 neoeletti nel parlamento regionale (Di lunedì 27 gennaio 2020) Questa la composizione della nuova Assemblea legislativa stilata grazie all’elaborazione dei dati definitivi effettuata per cronacabianca.eu. I seggi assegnati alla maggioranza, compreso quello del presidente Stefano Bonaccini, sono 29 mentre sono 21 quelli appannaggio dell’opposizione. Al Pd vanno 22 seggi, di cui 5 a Bologna, 3 rispettivamente a Modena e Reggio Emilia, 2 a Parma, Ferrara, Ravenna, Forli’-Cesena e Rimini, 1 a Piacenza. Nel centrosinistra 3 seggi vanno alla lista Bonaccini presidente (uno a Bologna, uno a Modena e il terzo a Reggio Emilia), 2 seggi a Emilia-Romagna Coraggiosa (Bologna e Reggio) e un seggio a Europa Verde (a Bologna). La Lega conquista 14 seggi, 2 rispettivamente a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza e uno nelle rimanenti circoscrizioni provinciali (Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna, Ferrara). Nella coalizione di centrodestra ... lanotiziagiornale

