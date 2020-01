Emergenza smog, a Milano blocco totale del traffico domenica 2 febbraio (Di lunedì 27 gennaio 2020) "Milanesi e turisti si preparino a trascorrere una giornata in città a piedi, in bici, sui mezzi pubblici ed elettrici". il sindaco Giuseppe Sala ha annunciato il blocco totale del traffico a Milano nella giornata di domenica 2 febbraio. La decisione è arrivata con la Emergenza smog, scattata dopo cinque giorni di sforamento dei livelli di polveri sottili in città. fanpage

Mov5Stelle : Per affrontare correttamente il problema dobbiamo prendere atto che la cosiddetta emergenza smog è un dato cronico.… - Agenzia_Ansa : Secondo il rapporto 'Mal'aria' di Legambiente, a gennaio 2020, 5 città – Frosinone, Milano, Padova, Torino e Trevis… - molotov00 : RT @Legambiente: Che aria respiriamo? A. Minutolo a #Geo @RaiTre “Si parla di emergenza #smog, ma è una malattia cronica. Nel 2019, 54 citt… -