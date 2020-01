Emanuele Scieri, la soluzione del caso nel dna trovato su una lettera? (Di lunedì 27 gennaio 2020) Marco Della Corte Ancora molte le ombre e i misteri sul caso del parà trovato senza vita nella caserma di Pisa il 16 agosto 1999: indagati per omicidio tre ex commilitoni Il Dna presente su una lettera che informava del presunto suicidio di Emanuele Scieri potrebbe dare una svolta importante nel caso del giovane parà trovato senza vita nella caserma Gamerra di Pisa. Era il 16 agosto del 1999. La procura generale militare della corte d'appello di Roma che indaga sulla morte del parà, ha reso noto il seguente provvedimento riportato dal settimanale Giallo: "Il Dna degli indagati per la morte di Emanuele Scieri sarà comparato con quello trovato conservato su una busta inviata anni fa agli inquirenti per depistare le indagini". Emanuele, originario di Siracusa, era laureato in giurisprudenza. Il suo corpo senza vita venne rivenuto sotto una torre di addestramento della caserma ... ilgiornale

gabrielepx : @bosfran @DanieleDragone1 @AlbertoBagnai Invece c'è chi non è tornato. -