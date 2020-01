Elly Schlein è la candidata più votata nella storia delle elezioni in Emilia-Romagna

Elly Schlein : il record di preferenze in Emilia-Romagna è suo : La candidata al consiglio regionale che ha preso più preferenze è stata eletta con una lista che ha preso il 3,8%: Elly Schlein, ex europarlamentare ha infatti preso 15.975 preferenze nella circoscrizione di Bologna per la lista Emilia Romagna coraggiosa, più di ogni altro candidato, compresi quelli del Pd. A questi si aggiungono le 3.815 prese nella circoscrizione di Reggio Emilia. Schlein ha superato Alessio Mammi, che a Reggio Emilia ha preso ...

Il voto “con il cuore” di Elly Schlein e il pronostico di Bonaccini : Elly Schlein, candidata alle elezioni regionali dell’Emilia-Romagna con la lista di Stefano Bonaccini, ha dato oggi su Twitter il buon esempio su come NON si interrompe il silenzio elettorale a urne aperte. Il voto “con il cuore” di Elly Schlein La Schlein, a cui dobbiamo già questo meraviglioso video con scena muta del Capitano, pubblica una foto che la ritrae mentre mette la scheda nell’urna con un messaggio ...

Elly Schlein sfida Salvini : «Fa la caccia allo straniero per alimentare la tensione» – L’intervista : Non usa mezzi termini Elly Schlein, ex europarlamentare e candidata capolista per Bologna-Ferrara e Reggio Emilia nella lista “Emilia-Romagna coraggiosa”, che a Open critica duramente l’operato del leader della Lega. «Matteo Salvini si scaglia contro l’Unione europea e poi non viene ai tavoli sul regolamento di Dublino, lo stesso che scarica ogni responsabilità sui paesi di confine, quindi anche sull’Italia, oltre a bloccare i ...

Elly Schlein e la sfida a Salvini : “Sull’immigrazione in Europa non li abbiamo mai visti” : Elezioni regionali, l'ex eurodeputata di Possibile, promotrice della lista “Emilia Romagna Coraggiosa” è salita agli onori delle cronache per aver sfidato Salvini con una domanda sulla modifica del Trattato di Dublino, lancia la sfida al centrodestra: “Il 26 gennaio si sfideranno due visioni di società: quella che ha fatto ricca e felice l’Emilia - Romagna è la nostra”. E avverte gli alleati: “Decreti sicurezza? Sono da cancellare”.Continua a ...

