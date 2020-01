Elisabetta Gregoraci, nuovo affondo a Nicola Savino: “Me lo ha rinfacciato” (Di lunedì 27 gennaio 2020) Elisabetta Gregoraci svela ulteriori dettagli sull’esclusione da L’Altro Festival per volere di Nicola Savino Le polemiche sollevate da Elisabetta Gregoraci per la mancata partecipazione a L’Altro Festival hanno creato baccano. Come raccontato dalla showgirl calabrese, avrebbe dovuto lei affiancare Nicola Savino. Tuttavia, i piani sarebbero improvvisamente saltati e, attraverso un lunghissimo post via social, l’ex moglie di Flavio Briatore ha sfogato tutta la propria frustrazione. E, dettaglio ancor più interessante, Elisabetta Gregoraci ha svelato il motivo dell’esclusione, di natura politica. Ovviamente, Savino è intervenuto, liquidando sbrigativamente la faccenda: si tratta di un semplice malinteso. E lo stesso Amadeus, presentatore e direttore artistico della kermesse canora, ha spalleggiato Savino e non ha potuto fare a meno di lanciare frecciatine verso la ... kontrokultura

