Elisa Isoardi e Alessandro Di Paolo vicini alle nozze? Spunta l’anello di smeraldo al dito (Di martedì 28 gennaio 2020) Secondo Il Messaggero, Elisa Isoardi avrebbe dimenticato in fretta l'ex Matteo Salvini, trovando l'amore con l'imprenditore Alessandro Di Paolo, che ormai frequenta da alcuni mesi. I due sarebbero stati visti in atteggiamenti intimi in pubblico e la conduttrice ha sfoggiato anche in televisione un vistoso anello al dito. Che ci sia qualcosa a bollire in pentola? gossip.fanpage

zazoomblog : Elisa Isoardi verso le nozze con Alessandro Di Paolo? - - #Elisa #Isoardi #verso #nozze - Italia_Notizie : Elisa Isoardi verso le nozze con Alessandro Di Paolo? - zazoomnews : Elisa Isoardi verso le nozze con Alessandro Di Paolo? - - #Elisa #Isoardi #verso #nozze -