Elezioni regionali, Paragone: “Il Movimento 5 Stelle è morto” (Di lunedì 27 gennaio 2020) Elezioni regionali, Gianluigi Paragone affonda il M5S. Dopo le batoste prese in Emilia-Romagna e in Calabria “il Movimento è morto“, afferma in un’intervista alla “Stampa”, dove indica Alessandro Di Battista come erede. A caldo anche il commento del capo reggente Vito Crimi: “Restare uniti”. L’affondo di Gianluigi Paragone Si tirano le somme di quelle che sono state l’Elezioni più sudate degli ultimi mesi. Non tanto per il voto in Calabria, già scontato nella sua tendenza verso destra, ma quanto per quello in Emilia–Romagna, che per restare stretto a sinistra ha avuto bisogno di spinte da ogni angolo, arrivate anche – e soprattutto – da nuovi movimenti, come quello delle Sardine. Messo in sicuro il fortino, a scrutini chiusi si contano le vittime: i candidati del Movimento 5 Stelle, e del Movimento intero. Alla ... notizie

