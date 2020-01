Elezioni Regionali, Mieli: “Per Pd due ottimi risultati. È pazzo e suicida se ora fa una legge elettorale proporzionale” (Di lunedì 27 gennaio 2020) “Con queste Elezioni Regionali si è chiusa la finestra del tripolarismo. Il Pd ha avuto due ottimi risultati in Emilia Romagna e in Calabria. E’ un partito che sta tornando a essere competitivo. Se adesso si lancia nell’avventura di fare un legge elettorale proporzionale, è pazzo. Vorrebbe dire che è un partito di suicidi e farebbe un errore storico che pagherebbe caramente”. Sono le parole del giornalista Paolo Mieli, nel corso dello Speciale TgLa7, a commento dei primi risultati delle Elezioni Regionali in Emilia Romagna e in Calabria. L'articolo Elezioni Regionali, Mieli: “Per Pd due ottimi risultati. È pazzo e suicida se ora fa una legge elettorale proporzionale” proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

