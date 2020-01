Elezioni regionali, Mentana sfotte Salvini: «Piange il citofono». Poi il siparietto con il candidato M5S (Di lunedì 27 gennaio 2020) Enrico Mentana Lo sfottò di Enrico Mentana a Matteo Salvini è arrivato non appena le proiezioni elettorali hanno iniziato a profilare la vittoria di Stefano Bonaccini in Emilia Romagna. In diretta su La7, nell’ambito della consueta maratona tv, il giornalista ha ironizzato sul leader della Lega – la cui candidata stava iniziando a perdere terreno – alludendo alla sua tanto discussa mossa del citofono. A solleticare il direttore battutista era stato il giornalista Marco Damilano, che, riferendosi ad una precedente affermazione dello stessa Mentana, aveva chiosato: “Se citofonando…“. Chiaro l’accenno al controverso gesto Salviniano di citofonare, con le telecamere al seguito, ad un presunto spacciatore. Galvanizzato dal calembour canoro, Mentana ha preso la palla al balzo e, parafrasando il titolo di un’altra canzone, ha ... davidemaggio

Tommasolabate : Salvini dice che in Emilia “dopo 70 anni c’è stata partita”. Non è così. Bonaccini ha preso una percentuale più alt… - you_trend : #EmiliaRomagna Molti comuni che alle #Europee2019 hanno votato centrodestra sono passati a supportare Bonaccini in… - NicolaPorro : ??? #elezioniregionali, chi ha vinto e chi ha perso. Cosa ci lascia la nottata elettorale in 6?? punti. L’analisi di… -