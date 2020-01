Elezioni Regionali: l’Emilia Romagna resta del centrosinistra, la Calabria al centrodestra (Di lunedì 27 gennaio 2020) Dopo settimane di serrata campagna elettorale, alla fine l’Emilia Romagna ha deciso e la regione ha scelto Stefano Bonaccini, davanti alla candidata del centrodestra Lucia Borgonzoni. Le Elezioni in Calabria hanno portato alla riaffermazione della candidata del centrodestra Jole Santelli. Molto deludenti i risultati del MoVimento 5stelle. Il commento di Zingaretti Lapidario il commento di Nicola Zingaretti che sottolinea: “Salvini ha perso, voleva dare una spallata al governo” che ora, grazie a questo risultato, ne “esce rafforzato“. “I dati confermano una grande vitalità dell’elettorato che ha partecipato in massa. Un immenso grazie al movimento delle sardine“, ha sottolineato. Grazie Emilia-Romagna Gepostet von Stefano Bonaccini am Sonntag, 26. Januar 2020 Matteo Salvini ha tentato invece di vedere il lato positivo di questo risultato: “Avere una partita aperta in ... thesocialpost

