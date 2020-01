Elezioni Regionali: l’Emilia Romagna resta del centrosinistra, la Calabria al centrodestra (Di lunedì 27 gennaio 2020) Dopo settimane di serrata campagna elettorale, alla fine l’Emilia Romagna ha deciso e la regione ha scelto Stefano Bonaccini, davanti alla candidata del centrodestra Lucia Borgonzoni. Le Elezioni in Calabria hanno portato alla riaffermazione della candidata del centrodestra Jole Santelli. Molto deludenti i risultati del MoVimento 5stelle. Il commento di Zingaretti Lapidario il commento di Nicola Zingaretti che sottolinea: “Salvini ha perso, voleva dare una spallata al governo” che ora, grazie a questo risultato, ne “esce rafforzato“. “I dati confermano una grande vitalità dell’elettorato che ha partecipato in massa. Un immenso grazie al movimento delle sardine“, ha sottolineato. La vittoria di Stefano Bonaccini, infatti, è ormai chiara dopo aver superato 1,1 milioni di voti. Lucia Borgonzoni si è ferma a 944mila voti, mentre Simone Benini, candidato del M5s, è fermo a 74mila ... thesocialpost

