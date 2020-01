Elezioni Regionali, l’Emilia Romagna premia Bonaccini: va oltre il 50%. Fallita la spallata di Salvini. Pd al 33. Crollo M5s: 4,8%. Santelli (Fi) presidente in Calabria, Callipo dietro oltre 20 punti (Di lunedì 27 gennaio 2020) Elezioni Regionali 2020 *ultimo aggiornamento alle 4 Il centrosinistra di Stefano Bonaccini vince contro Matteo Salvini e la Lega in Emilia-Romagna. La berlusconiana Jole Santelli trionfa in Calabria con oltre 20 punti sopra l’avversario Pippo Callipo. Il Movimento 5 stelle sparisce (o quasi) in entrambe le Regioni. Le Elezioni Regionali del 27 gennaio saranno ricordate come l’evento che è riuscito a invertire una tendenza. E, forse ancora di più di un’eventuale vittoria del Carroccio, la prima sconfitta della Lega e del suo leader, anche se solo in Emilia, è destinata ad avere effetti sul governo. La spallata promessa dell’ex ministro dell’Interno non è arrivata: non sono bastate le decine di comizi sui territori e una presenza praticamente costante negli ultimi tre mesi. Salvini ha voluto trasformare la partita in una sfida ... ilfattoquotidiano

