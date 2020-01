Elezioni regionali, i risultati del voto: in Emilia Romagna vince Bonaccini. In Calabria Jole Santelli (Di lunedì 27 gennaio 2020) I risultati delle regionali 2020 in tempo reale risultati regionali 2020 in Calabria in diretta liverisultati regionali 2020 in Emilia Romagna in diretta live Il centrodestra trionfa in Calabria, mentre in Emilia-Romagna si conferma il centrosinistra. Ed è soprattutto questo secondo risultato il più atteso per i possibili esiti sulla tenuta del governo Conte II. Effetti che hanno prodotto le prime reazioni sui rapporti tra gli azionisti di maggioranza, Pd e Movimento 5 Stelle. A cominciare dal vicesegretario dem Andrea Orlando, che ora invoca un cambio di linea nel governo, fino al capo reggente M5s Vito Crimi, che ammette il risultato al di sotto delle aspettative, ma incita il Movimento ad andare avanti. La sfida tra Stefano Bonaccini e Lucia Borgonzoni è partita con il testa a testa dei primi exit poll, per poi schiarirsi con la diffusione delle successive proiezioni. Alla ... open.online

