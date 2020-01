Elezioni regionali Emilia Romagna 2020 | parla Stefano Bonaccini

Elezioni regionali 2020 - Bonaccini : «All’Emilia Romagna non è piaciuto chi è andato a suonare ai suoi campanelli» : Elezioni regionali 2020 in diretta liveRisultati regionali 2020 in Emilia Romagna in diretta live «La scelta di usare l’Emilia-Romagna per altri fini gli emiliano-romagnoli non l’hanno capita. Hanno deciso di mettere la campagna su un altro terreno e noi abbiamo vinto anche su quel terreno». Sono le prime parole di Stefano Bonaccini, dato il netto vantaggio nelle Elezioni in Emilia-Romagna secondo le ultime ...

Elezioni regionali 2020 - Zingaretti : «Grazie alle Sardine - oggi Salvini ha perso le elezioni» – Il video : «oggi Salvini ha perso le Elezioni». Nicola Zingaretti commenta così, nonostante la vittoria, quasi certa, del centrodestra in Calabria, i primi risultati provvisori delle regionali, basati su proiezioni ed exit poll. In Emilia-Romagna infatti sembra essere avanti il candidato del centrosinistra Stefano Bonaccini e per questo il segretario del Pd ringrazia il Movimento delle Sardine. «I dati che stanno emergendo confermano per fortuna una ...

Elezioni regionali - tracollo Cinque stelle : dalla culla alla tomba : In Emilia Romagna il Movimento fondato da Grillo, e retto oggi da Crimi, va peggio persino di dieci anni fa: 5,4 per cento alla terza proiezione, alle origini nel 2010 conquistò il 7 per cento. A lumicino pure in Calabria. I 309 parlamentari M5S, da ora, sono tecnicamente dei morti viventi. Da domani tutto balla. Anche le caselle del governo? Elezioni Emilia-Romagna: Bonaccini davanti a Borgonzoni per exit poll e proiezioni" Elezioni regionali ...

Risultati Elezioni regionali Emilia-Romagna 2020 - il commento di Lucia Borgonzoni : Risultati elezioni regionali Emilia-Romagna 2020: il commento di Borgonzoni “Mi dispiace di vedere che Bonaccini ha cercato di screditarmi e attaccarmi anche in questa occasione. Noi continueremo a rispondere alle esigenze delle migliaia di persone incontrate in questa campagna elettorale. Il risultato della Lega è comunque storico. Per la prima volta dopo decenni il risultato è stato contendibile”: è quanto dichiarato da Lucia ...

Come sono andate le Elezioni regionali per Fratelli d'Italia e Forza Italia : Non è un caso che Berlusconi nel collegamento telefonico abbia rimarcato che quando Forza Italia esprime la possibilità di un candidato del centrodestra abbia possibilità di successo. È accaduto in Molise e in Basilicata, ora è la volta della Calabria dove la candidata azzurra, Santelli, ha vinto ampiamente sull'imprenditore del tonno, Callipo. "Abbiamo dimostrato di avere una classe dirigente di alto livello. Il centrodestra è una coalizione ...

Regionali - Zingaretti : “Siamo molto contenti del risultato del Pd. Oggi Salvini ha perso le Elezioni. La maggioranza esce più forte e il governo rafforzato” : “Siamo molto contenti del risultato del Pd, mi sembra che il risultato del 4 marzo è alle nostre spalle, Oggi Salvini ha perso le elezioni, il Pd è il pilastro fondamentale di un campo di forze intorno al quale costruire un campo contro una forza estremista come la Lega”. E’ quanto ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, commentando i risultati delle elezioni Regionali in Emilia Romagna e Calabria. “Dato ...

Chi è Jole Santelli - la vincitrice delle Elezioni regionali in Calabria : Jole Santelli è la nuova presidente della Regione Calabria, dopo la vittoria alle elezioni regionali del 26 gennaio 2020. Santelli ha sconfitto Pippo Callipo, Francesco Aiello e Carlo Tansi ed è la prima donna presidente della Regione Calabria. Milita in Forza Italia dal 1994 ed è deputata dal 2001. È stata anche sottosegretario alla Giustizia e al Lavoro.Continua a leggere

