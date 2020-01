Elezioni regionali, dati reali: in Emilia Romagna Bonaccini vince di otto punti su Borgonzoni. In Calabria Jole Santelli stacca Callipo di 25 punti (Di lunedì 27 gennaio 2020) I risultati delle regionali 2020 in tempo reale Risultati regionali 2020 in Calabria in diretta liveRisultati regionali 2020 in Emilia Romagna in diretta live La Calabria passa al centrodestra, l’Emilia-Romagna resiste nelle mani del centrosinistra. A scrutinio quasi completo sono questi i risultati delle urne quello che era diventato un vero e proprio test nazionale per la tenuta del governo Conte II e per gli azionisti di maggioranza, Pd e Movimento 5 Stelle. Nella sfida dall’esito in partenza più incerto, Stefano Bonaccini per il centrosinistra ha battuto la leghista Lucia Borgonzoni in Emilia-Romagna con oltre il 51% dei voti, contro il 43% della sfidante. Mentre i primi exit poll davano un iniziale testa a testa in Emilia-Romagna, le successive proiezioni hanno dato avanti Bonaccini su Borgonzoni. In Calabria invece i risultati si sono dimostrati chiari sin da ... open.online

repubblica : La Lega twitta il cordoglio per Kobe Bryant con l'hashtag Borgonzoni presidente. Poi le scuse [aggiornamento delle… - repubblica : Risultati elezioni, in Emilia Bonaccini batte Borgonzoni. Salvini si consola: 'Dopo 70 anni c'è stata partita'. Zin… - Agenzia_Ansa : Elezioni #Regionali 2020: prima proiezione Swg, Bonaccini al 51,8%, Borgonzoni al 41,5% in Emilia Romagna. Secondo… -