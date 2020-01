Elezioni regionali Calabria, i risultati definitivi: trionfa il centrodestra, Santelli presidente (Di lunedì 27 gennaio 2020) I risultati quasi definitivi delle Elezioni regionali in Calabria confermano i primi dati: netta l'affermazione della candidata del centrodestra, Jole Santelli. Molto più indietro Pippo Callipo, sostenuto dal centrosinistra, e male il Movimento 5 Stelle. Tra le liste, il Pd è il primo partito davanti a Forza Italia, che tiene dietro Lega e Fratelli d'Italia. fanpage

Tommasolabate : Salvini dice che in Emilia “dopo 70 anni c’è stata partita”. Non è così. Bonaccini ha preso una percentuale più alt… - repubblica : La Lega twitta il cordoglio per Kobe Bryant con l'hashtag Borgonzoni presidente. Poi le scuse [aggiornamento delle… - SkyTG24 : #ElezioniRegionali Ecco come si è distribuito il voto, comune per comune e provincia per provincia, in… -