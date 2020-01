Elezioni regionali Calabria 2020: risultati, chi ha vinto e consiglieri (Di lunedì 27 gennaio 2020) Elezioni regionali Calabria 2020: risultati, chi ha vinto e consiglieri Nonostante il mondo dei media e della politica si sia concentrato prevalentemente sulle Elezioni emiliano-romagnole (che hanno visto una vittoria convincente di Bonaccini sulla candidata del centrodestra, Lucia Borgonzoni), si votava anche in Calabria. Qui, la vittoria del centrodestra – guidato da Forza Italia e dall’esperta Jole Santelli – è stata inappellabile. Jole Santelli ottiene il 55,43% a fronte del 30,08% ottenuto da Pippo Callipo. La coalizione di centrodestra stacca di circa venticinque punti quella di centrosinistra, che portava la candidatura dell’imprenditore Pippo Callipo (molto rispettato per gli sforzi volti a fronteggiare l’intrusione capillare della ‘Ndrangheta). C’è il testa a testa tra Lega (12,24%) e Forza Italia (12,46%) per capire quale sarà la ... termometropolitico

