Elezioni regionali, Bonaccini vince in Emilia Romagna, Pd primo partito. In Calabria domina Santelli (Di lunedì 27 gennaio 2020) Elezioni regionali 2020 in Emilia Romagna e in Calabria, vincono Bonaccini e Santelli. Urne aperte dalle 7 alle 23.00 in Emilia Romagna e in Calabria per le Elezioni regionali del 2020. I riflettori erano puntati soprattutto al Nord, dove si decide una sfida all’ultimo voto tra il Pd, che rappresenta il governo, e la Lega, che rappresenta la leva che il Centrodestra vuole utilizzare per tornare a chiedere dimissioni ed Elezioni immediate (chi governa in Italia, il punto regione per regione) E in effetti in Emilia Romagna, dove si è registrata un’affluenza da record, la sfida si è decisa proprio all’ultimo voto, con il candidato del Pd che si è imposto con un vantaggio decisamente meno netto rispetto alle prime previsioni. Fonte foto: https://www.facebook.com/steBonaccini/ Elezioni regionali 2020 in Emilia Romagna, i risultati: vince Bonaccini, tracollo ... newsmondo

