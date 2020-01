Elezioni Regionali, Bonaccini: “Salvini ha usato voto per sue ambizioni. Legittimo, ma irrispettoso” (Di lunedì 27 gennaio 2020) "Non credo che gli elettori abbiano apprezzato il fatto che Lucia Borgonzoni sia stata candidata e completamente sostituita da qualcuno che calava da Roma. Io questo l'ho detto: il 27 gennaio qui in Emilia Romagna resteremo o io o lei: ma Matteo Salvini tornerà da dove è venuto. E non lo vedremo mai più fino alla prossima campagna elettorale": queste le parole di Stefano Bonaccini dopo la vittoria in Emilia Romagna. fanpage

