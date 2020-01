Elezioni regionali 2020, disfatta M5s. Crimi: «Lavoriamo sui contenuti: ai cittadini non interessa il fronte contro la destra» – Il video (Di lunedì 27 gennaio 2020) «Ringrazio candidati ed elettori. Il ritorno al voto è significativo. In Calabria non è andata bene ma era prevedibile. Ce l’abbiamo messa tutta per migliorare. E oggi abbiamo due consiglieri in Emilia Romagna». Il capo politico e senatore del MoVimento 5 Stelle Vito Crimi arriva intorno alle 17.40 nella Sala Postergali del Senato per un punto con la stampa dopo le Elezioni regionali in Calabria ed Emilia Romagna. «Il voto è stato molto polarizzato e questo ha portato molti nostri elettori a votare per una parte o l’altra», dice Crimi. «Il M5s è in un momento di ritrovamento. Qualcuno oggi rivendica la rinascita. Noi siamo nati quando il bipolarismo non faceva bene al paese. E abbiamo portato una ventata di aria fresca alla politica. Ora il nostro compito è quello di rilanciare ancora: dobbiamo rilanciare su quello che ci chiedono i cittadini. Siamo riusciti a portare avanti temi e ... open.online

