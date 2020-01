Elezioni regionali 2020, Bonaccini: «All’Emilia Romagna non è piaciuto chi è andato a suonare ai suoi campanelli» (Di lunedì 27 gennaio 2020) Elezioni regionali 2020 in diretta liveRisultati regionali 2020 in Emilia Romagna in diretta live «La scelta di usare l’Emilia-Romagna per altri fini gli emiliano-romagnoli non l’hanno capita. Hanno deciso di mettere la campagna su un altro terreno e noi abbiamo vinto anche su quel terreno». Sono le prime parole di Stefano Bonaccini, dato il netto vantaggio nelle Elezioni in Emilia-Romagna secondo le ultime proiezioni. Bonaccini, come Zingaretti, ha ringraziato il movimento delle Sardine salendo sul palco sulle note di Vasco Rossi: «Ce n’eravamo dimenticati di stare in piazza, di stare di più tra le persone. Ce l’hanno detto anche le sardine, riempiendo le piazze e chiedendo una politica non solo fatta di volgarità e di un invito alla rabbia o al rancore, ma anche più civile e pacata». E ha lanciato una frecciatina a Matteo Salvini: «Agli ... open.online

