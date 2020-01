Elezioni Emilia-Romagna: successo del governatore uscente Bonaccini. Sconfitta la Lega di Borgonzoni, male il M5S (Di lunedì 27 gennaio 2020) Elezioni Emilia-Romagna: chi ha vinto Domenica 26 gennaio 2020 si sono tenute le Elezioni regionali dell’Emilia-Romagna, un voto molto atteso anche su scala nazionale per le possibili ricadute sul governo, ma chi ha vinto? A trionfare è stato Stefano Bonaccini (qui il suo profilo), governatore uscente e candidato del centrosinistra, che ha prevalso sulla sua avversaria Lucia Borgonzoni, esponente del centrodestra. Bonaccini ha raccolto il 51,3 per cento dei voti, contro il 43,7 per cento di Borgonzoni, suo principale avversario. Il successo di Bonaccini, governatore uscente, fa tirare un sospiro di sollievo a tutto il centrosinistra perché scongiura il rischio di una crisi di governo, che sarebbe stata probabile in caso di vittoria della Lega in una regione considerata “roccaforte rossa”. “L’arroganza non paga mai” è stato il primo commento di Stefano ... tpi

