Elezioni Emilia-Romagna, prenderla bene: la bufala in prima pagina di Libero (Di lunedì 27 gennaio 2020) Le Elezioni in Emilia-Romagna e la vittoria di Stefano Bonaccini dalle parti di Pietro Senaldi e Vittorio Feltri sono state prese benissimo. Ecco il titolo con cui ha deciso di aprire il quotidiano degli Angelucci: “La Lega primo partito”. Il capolavoro goebbelsiano è riuscire a non scrivere il nome del candidato che ha vinto le Elezioni. Ma soprattutto, quando lo spoglio è arrivato a buon punto e a differenza di quello che ha detto Matteo Salvini ieri sera (ehy, ma lavorate anche voi qualche volta…), la Lega non è il primo partito né in Calabria né in Emilia-Romagna. In Emilia-Romagna, dove lo spoglio è quasi terminato, il Partito Democratico è tornato sopra la Lega: In Calabria anche Forza Italia finora ha preso più voti della Lega, che è terzo partito nella regione: Intanto, se qualcuno avesse qualche curiosità sui luoghi-simbolo delle ... nextquotidiano

