Elezioni Emilia Romagna, cosa succede adesso al governo tra PD e M5S (Di lunedì 27 gennaio 2020) Elezioni Emilia Romagna 2020: cosa succede adesso al governo tra PD e M5S Ora che sono usciti i risultati delle Elezioni regionali 2020 in Emilia-Romagna e Calabria, la domanda che molti cittadini si pongono è la seguente: quali saranno gli scenari futuri per il governo M5S-Pd? Se in Calabria ha stravinto la candidata di centrodestra Jole Santelli, l’Emilia-Romagna ha ridato fiducia al governatore uscente di centrosinistra, Stefano Bonaccini. Due risultati tra loro opposti, ma che tutto fanno pensare tranne che a un pareggio tra la Lega e il centrosinistra. Perché se il risultato in Calabria non è mai stato messo in discussione in queste settimane, quello in Emilia-Romagna (storica roccaforte rossa) è sembrato più in bilico che mai. Ma alla fine il centrosinistra è riuscito a spuntarla, respirando puro ossigeno in una fase politica in cui la Lega sembra uno schiacciasassi. Per il ... tpi

matteosalvinimi : AVETE CAPITO?!? Il governo degli abusivi non fa sbarcare la nave Ong in attesa delle elezioni in Emilia-Romagna e C… - Joerg_Meuthen : Se potessi votare alle elezioni in Emilia Romagna voterei per la Lega di Matteo. #oggivotolega - emenietti : stando ai dati di facebook, solo nell'ultima settimana, la pagina facebook di matteo salvini ha speso quasi 20mila… -